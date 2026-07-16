Vittorio Feltri è morta la moglie Enoe Bonfanti

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morta Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. La coppia era sposata da 58 anni. Feltri è il fondatore di diversi quotidiani e attualmente dirige un quotidiano nazionale. La notizia è stata resa nota dai canali ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morta Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. Aveva 88 anni, da 58 anni era sposata con il fondatore di ‘Libero’ e de ‘L’Indipendente’ e attuale direttore del quotidiano ‘il Giornale’. “A nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, desidero esprimere le più sincere condoglianze al nostro collega consigliere Vittorio  Feltri  e alla sua famiglia per la morte della moglie, Enoe Bonfanti”, dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

vittorio feltri 232 morta la moglie enoe bonfanti
© Lapresse.it - Vittorio Feltri, è morta la moglie Enoe Bonfanti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GRAVISSIMO LUTTO PER VITTORIO FELTRI: MORTA IMPROVVISAMENTE LA MOGLIE ENOE BONFANTI

Video GRAVISSIMO LUTTO PER VITTORIO FELTRI: MORTA IMPROVVISAMENTE LA MOGLIE ENOE BONFANTI

Notizie e thread social correlati

Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

Temi più discussi: Vittorio Feltri: Nella mia vita ne ho viste tante ma questa storia di Ranucci e Lavitola le batte tutte. E' una bomba d'amore; Vittorio Feltri attacca Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, uno mi sta sulle balle, l'altro è detestabile; Inimitabili; Il direttore rompiscatole, l'ultimo libro di Vittorio Feltri.

vittorio feltri vittorio feltri è mortaVittorio Feltri, è morta la moglie Enoe BonfantiÈ morta Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. Aveva 88 anni, da 58 anni era sposata con il fondatore di ‘Libero’ e de ‘L’Indipendente’ e attuale direttore del quotidiano ‘il Giornale’ ... lapresse.it

vittorio feltri vittorio feltri è mortaVittorio Feltri, morto il grande amore della sua vita: addio alla moglie Enoe BonfantiLutto per Vittorio Feltri: è morta la moglie Enoe Bonfanti, compagna di vita da quasi 60 anni. L'annuncio e la loro storia d'amore. donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web