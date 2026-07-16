Vittorio Feltri è morta la moglie Enoe Bonfanti

È morta Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. La coppia era sposata da 58 anni. Feltri è il fondatore di diversi quotidiani e attualmente dirige un quotidiano nazionale. La notizia è stata resa nota dai canali ufficiali.

È morta Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. Aveva 88 anni, da 58 anni era sposata con il fondatore di ‘Libero’ e de ‘L’Indipendente’ e attuale direttore del quotidiano ‘il Giornale’. “A nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, desidero esprimere le più sincere condoglianze al nostro collega consigliere Vittorio Feltri e alla sua famiglia per la morte della moglie, Enoe Bonfanti”, dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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GRAVISSIMO LUTTO PER VITTORIO FELTRI: MORTA IMPROVVISAMENTE LA MOGLIE ENOE BONFANTI

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri x.com

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