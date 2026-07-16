Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è morta all’età di 88 anni. La coppia si è sposata nel giugno 1968, dopo aver incontrato al brefotrofio di Bergamo, dove lei lavorava come puericultrice. In passato, Bonfanti aveva detto di sentirsi sola senza il sostegno del marito.

È morta, a 88 anni, Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. La coppia era sposata dal 15 giugno 1968, dopo l'incontro al brefotrofio di Bergamo dove lei lavorava come puericultrice. Assisteva i bambini. Il giornalista, rimasto vedovo della prima compagna a 23 anni, ci portava le sue due figlie gemelle. Il loro legame nacque così e, dopo le nozze, arrivarono Mattia e Fiorenza. «Lui tende ad alzare un po’ la voce e siccome sono permalosa gli tengo il muso. Ma tanti anni fa mi sono imposta di fare subito la pace e così è più contento», aveva raccontato Bonfanti in un'intervista al «Corriere» del 2023. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. Di lei diceva: «Se non ho il suo appoggio mi sento solo»

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

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