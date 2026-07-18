In Emilia-Romagna sono stati segnalati i primi casi stagionali di West Nile, con un anziano infettato e sei province con zanzare positive al virus. Invece, nelle Marche, la sorveglianza continua a essere intensa, anche se non si sono verificati contagi. Il virus può infettare anche senza sintomi evidenti, e sono state raccomandate precauzioni minime per la prevenzione. Nessun nuovo caso è stato riscontrato nelle Marche.

Jesi, 18 luglio 2026 – Mentre l’Emilia-Romagna fa i conti con i primi segnali d’allarme stagionali – un anziano infettato nel Modenese e zanzare positive al virus West Nile in sei province – nelle Marche la sorveglianza resta altissima, sebbene non si registrino contagi. Le temperature sopra la media accendono però i riflettori sulle arbovirosi, le infezioni trasmesse da vettori. Per capire la portata del rischio, abbiamo fatto il punto con il professor Massimo Clementi. Jesino d’origine, già ordinario di Microbiologia e Virologia al San Raffaele di Milano, oggi Clementi è consulente per Santagostino Lab e per la medicina di laboratorio in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virus killer, la sorveglianza resta alta. “West Nile, contagi pure senza sintomi. Ma bastano piccole precauzioni”

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