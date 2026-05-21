Zanzara tigre e West Nile a Sabaudia resta alta l’attenzione | Prevenzione fondamentale

A Sabaudia si registra un aumento delle temperature e, con esso, cresce anche l’interesse sulla presenza della zanzara tigre e sul rischio di trasmissione del virus West Nile. Le autorità locali ricordano l’importanza di adottare misure di prevenzione per limitare la proliferazione degli insetti e ridurre la possibilità di trasmissione delle malattie. La situazione riguarda soprattutto le aree urbane e i territori circostanti, dove si intensificano le attività di controllo e sensibilizzazione.

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Sabaudia, 21 maggio 2026 – Il termometro sale e insieme cresce, come sempre, anche l’attenzione su Zanzara Tigre e virus West Nile. Continua quindi ad essere pienamente valida l’ordinanza firmata dal Sindaco di Sabaudia nel 2023, che impone ai cittadini misure precise di prevenzione da aprile fino a novembre, di ogni anno, al fine di limitare la proliferazione degli insetti e ridurre i rischi sanitari. Il provvedimento richiama tutta la popolazione ad adottare comportamenti semplici ma fondamentali, come evitare ristagni d’acqua, svuotare regolarmente i sottovasi, non lasciare secchi o contenitori esposti alla pioggia, mantenere puliti giardini e spazi esterni, controllare e liberare periodicamente le grondaie da foglie e detriti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Zanzara tigre, il Comune di Bergamo rafforza la prevenzione Leggi anche: West Nile, registrato il primo caso padovano del 2026: scatta la prevenzione Rilevato per la prima volta lontano dai porti di ingresso sulla terraferma australiana un invasivo 'fermatore di barbecue' zanzara tigre asiatica reddit Zanzara tigre, come difendersi dalle malattie che portaA Verona un approfondimento organizzato dall’IRCCS ospedale Sacro Cuore di Negrar. Certe arbovirosi, come la west nile, sono ormai endemiche. Fondamentale la prevenzione ... rainews.it West Nile: quale zanzara trasmette la febbre del Nilo e come riconoscerla (no, non è quella tigre)Il virus West Nile è una malattia virale che può essere trasmessa all’uomo principalmente dalla Culex pipiens, meglio conosciuta come la zanzara comune. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la ... greenme.it