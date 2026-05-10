La Virtus Bologna domina con Alston e Pajola playoff sfumati per Varese | gli highlights
La Virtus Bologna ha vinto con un punteggio di 104-85 contro Varese, grazie alle prestazioni di Alston e Pajola. La squadra ha mostrato un gioco deciso, mentre per Varese la sconfitta significa la perdita delle chance di qualificarsi ai playoff, considerando anche il risultato della partita tra Trento e Milano. La sfida si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con un successo netto per la formazione di casa.
La Virtus Bologna non fa sconti e si impone 104-85 su Varese: per gli ospiti sfuma l'obiettivo-playoff, tenendo anche conto della vittoria di Trento su Milano. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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