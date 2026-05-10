La Virtus Bologna domina con Alston e Pajola playoff sfumati per Varese | gli highlights

La Virtus Bologna ha vinto con un punteggio di 104-85 contro Varese, grazie alle prestazioni di Alston e Pajola. La squadra ha mostrato un gioco deciso, mentre per Varese la sconfitta significa la perdita delle chance di qualificarsi ai playoff, considerando anche il risultato della partita tra Trento e Milano. La sfida si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con un successo netto per la formazione di casa.

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La Virtus Bologna non fa sconti e si impone 104-85 su Varese: per gli ospiti sfuma l'obiettivo-playoff, tenendo anche conto della vittoria di Trento su Milano. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Virtus Bologna domina con Alston e Pajola, playoff sfumati per Varese: gli highlights ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Varese soccombe a Bologna: playoff sfumati per i biancorossi? Domande chiave Come ha influito la gestione del campionato monco sui punti persi? Perché il divario nei rimbalzi ha annullato la prestazione di... Varese sfida la Virtus Bologna: in palio il pass per i playoff? Punti chiave Come potrà Varese superare la difesa bolognese senza Matt Morgan? Chi sarà il giocatore chiave per contrastare la regia di Vildoza?... Argomenti più discussi: BM ON LBA / L’OTTOVOLANTE: Cole domina, Treviso si salva. Brescia in frenata - di Eugenio Petrillo; Basket Serie A, 29ª giornata: Sassari retrocede, la Virtus domina. Milano resta in scia per il 2° posto; L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Settantesima puntata.; Sinner domina Zverev, vince Madrid e fa il record di cinque 1000 di fila: Andrò a Roma.