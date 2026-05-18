La Virtus Bologna ha subito una battuta d’arresto nella serie dei playoff dopo che Alston Jr si è infortunato a causa di una frattura scomposta al metacarpo. La squadra ha comunque aperto la serie con una vittoria contro l’Aquila Trento nella prima partita casalinga, conquistando il primo punto e mantenendo vive le speranze di proseguire nella competizione per lo Scudetto. La situazione dell’atleta e le eventuali conseguenze sul resto dei playoff sono ancora da valutare.

È incominciata nel migliore dei modi per la Virtus Bologna la rincorsa allo Scudetto. Nella prima partita casalinga nei playoff, i felsinei hanno battuto l’Aquila Trento conquistando il primo punto della serie. Alla notizia positiva della vittoria si affianca però una pesante tegola, destinata a cambiare i pieni della squadra che ha concluso la regular season al primo posto. Nel match di ieri Derrick Alston Junior ha infatti subito un colpo alla mano sinistra che lo ha costretto a fermarsi. Gli esami a cui il giocatore delle V-Nere si è sottoposto hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo metacarpo. Un infortunio importante che arriva nel momento più importante della stagione e che costringerà l’ala bianconera a fermarsi fino al termine dei playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tegola Virtus Bologna, si ferma Alston Jr a causa di una frattura scomposta al metacarpo

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