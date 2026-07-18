Un uomo di 20 anni di Ostuni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su due minorenni. L'episodio è avvenuto nella villa comunale, e le indagini sono in corso. La polizia ha eseguito l'arresto in seguito alle accuse delle vittime. Le autorità continuano a verificare le circostanze dell'evento.

Un giovane di 20 anni di Ostuni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata su due minorenni. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dagli agenti della polizia di Staro in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Gli episodi contestati risalgono allo scorso maggio e si sarebbero verificati nella villa comunale di Ostuni. Secondo l’ipotesi della Procura, il ventenne avrebbe incontrato una ragazza di 15 anni dopo alcuni contatti avvenuti sui social network. Con il pretesto di chiarire un’incomprensione, l'avrebbe convinta a spostarsi in una zona appartata del parco, e qui l’avrebbe molestata nonostante il rifiuto espresso dalla giovane. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Violenza sessuale su due ragazzine nella villa comunale: in manette un 20enne

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Detuvieron al segundo de los implicados en el abuso con acceso carnal contra una menor de 5 años

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