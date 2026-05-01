Violenza sessuale su due studentesse a Perugia fermato un 30enne

Un uomo di 30 anni, di origini albanesi e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in relazione a una vicenda di violenza sessuale su due studentesse avvenuta a Perugia. La Procura della Repubblica ha emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti, che si trova ora sotto l’accusa di aver commesso il reato. La persona è precedentemente sottoposta alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L'uomo è ritenuto responsabile.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Violenza sessuale, fermato un 30enne per due episodi di molestie in un giorno a PerugiaLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di un albanese, classe 1995, già gravato... Perugia, violenza sessuale su 17enne: arrestato 45enneÈ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un minorenne un uomo di 45 anni, di origini marocchine. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'ex primario Giovanni Sgroi e l'accusa di abusi su due pazienti dell'ospedale di Treviglio: il giudice lo manda a processo (fra un anno); Operatore socio-sanitario accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso dall’incarico. Prima era al Maggiore; Presunta violenza sessuale in casa: indagati due uomini; Violenza sessuale e revenge porn su una 12enne, condannati i due minorenni. Abusi in Rsa, patteggiamento per l’oss arrestato: due anni di pena concordataL’uomo, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale su due anziane ospiti, resta ai domiciliari. Decisive le immagini raccolte dai carabinieri ... laprovinciadivarese.it Molestie sessuali su due pazienti a Bologna, Oss sospeso per un annoBOLOGNA – È di un anno la durata della sospensione disposta dal gip di Bologna ed eseguita dalla Squadra mobile e dal commissariato di San Giovanni in Persiceto nei confronti di un operatore socio-san ... dire.it Violenza sessuale: la vittima deve testimoniare subito Hai subito un abuso e temi di dover aspettare anni prima di essere ascoltato La legge ti... - facebook.com facebook Assolti Lucarelli jr e Apolloni dall'accusa di violenza sessuale. La Corte d'appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado #ANSA x.com