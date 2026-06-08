Milano studentessa 20enne denuncia violenza sessuale di gruppo

Notizia in breve

Una studentessa spagnola di 20 anni ha presentato denuncia dopo aver accusato un gruppo di ragazzi di averla violentata in una discoteca di Milano, al termine di una serata trascorsa nel locale. La donna ha riferito di aver subito violenza sessuale durante la notte e ha fornito dettagli agli inquirenti. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.