Milano studentessa 20enne denuncia violenza sessuale di gruppo
Una studentessa spagnola di 20 anni ha presentato denuncia dopo aver accusato un gruppo di ragazzi di averla violentata in una discoteca di Milano, al termine di una serata trascorsa nel locale. La donna ha riferito di aver subito violenza sessuale durante la notte e ha fornito dettagli agli inquirenti. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
(Adnkronos) – Una studentessa spagnola di vent'anni ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi, al termine di una serata trascorsa in una discoteca di Milano. I fatti risalierebbero alla sera del 23 maggio scorso. La giovane avrebbe conosciuto un ragazzo al 'The Beach', locale alla periferia est di Milano. Lui a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Milano, studentessa Erasmus di 20 anni denuncia violenza sessuale di gruppo
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