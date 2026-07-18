Le motivazioni della Corte d’Appello di Firenze nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico del calciatore Manolo Portanova e di altri tre imputati non si limitano a spiegare le ragioni della condanna. Affermano con chiarezza un principio destinato ad avere rilievo anche nel dibattito sulla riforma dell’articolo 609 bis del codice penale il cosiddetto ddl stupri: il fulcro del giudizio è il consenso, che deve essere “libero, attuale e specifico”, e non la capacità della vittima di opporsi o manifestare il proprio dissenso. Un’impostazione che, secondo l’avvocata Claudia Bini dell’Associazione Donna chiama Donna e parte civile nel processo a Portanova, richiama i principi della Convenzione di Istanbul e contribuisce a contrastare stereotipi ancora radicati sulla violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale e il nodo del consenso nel ddl, la giurista: “Il rischio è che si torni a chiedere alla vittima se ha resistito abbastanza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza sessuale e consenso, il Municipio X contro il Ddl in Senato: “Ritiratelo”Il Municipio X di Roma Capitale ha adottato una mozione nella quale si oppone al Disegno di Legge A relativo alla violenza sessuale e al consenso.

Il nodo sul consenso informato del ddl Valditara è culturale: si possono censurare interventi educativi?Durante una lezione, uno studente si è alzato e ha dichiarato di essere gay, affermando che tra i compagni ci sono persone che lo hanno bullizzato...

Temi più discussi: Violenza sessuale, non è nuovo il fatto certo anche se la vittima oscilla sul dato temporale; Arezzo, 15enne perseguitato per una falsa accusa di stupro: 5 indagati per stalking; Il caso dei '30 secondi', il sindacalista condannato per gli abusi; Il caso dei 30 secondi, condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista per violenza sessuale.

L'arbitro di calcio olandese Rob Dieperink, 38 anni, è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai Mondiali - dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente Var - a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai x.com

Violenza sessuale nel parco pubblico: 20enne ai domiciliari, nel mirino due minorenniIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un ventenne ... msn.com

Stalking e violenza sessuale: l'arresto di un giovane a ParmaLa Polizia di Parma ha arrestato un giovane di origini indiane per gravi accuse di violenza e stalking ai danni della fidanzata minorenne. notizie.it

Il La casa degli spiriti di Isabel Allende è davvero così simile a Cent'anni di solitudine? reddit