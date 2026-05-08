Violenza sessuale e consenso il Municipio X contro il Ddl in Senato | Ritiratelo

Il Municipio X di Roma Capitale ha adottato una mozione nella quale si oppone al Disegno di Legge A relativo alla violenza sessuale e al consenso. La mozione è stata presentata dalla maggioranza del municipio e chiede il ritiro del disegno di legge in Senato. La posizione espressa si inserisce in un confronto più ampio sulla normativa riguardante questi temi.

Ostia, 8 maggio 2026 – La maggioranza del Municipio X di Roma Capitale ha presentato una mozione per esprimere netta contrarietà al Disegno di Legge A.S. 1715 attualmente in discussione al Senato, relativo alla disciplina della violenza sessuale e del consenso. L’atto approvato impegna Presidente e Giunta a sollecitare il ritiro del testo nella formulazione adottata dalla Commissione Giustizia del Senato e a sostenere il pieno recepimento del modello del consenso già approvato dalla Camera dei Deputati, in linea con la Convenzione di Istanbul e con le richieste avanzate da associazioni femministe, centri antiviolenza e realtà impegnate nella tutela delle vittime.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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