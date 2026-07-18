Una tempesta con grandine ha interrotto il concerto di Bad Bunny a Milano. Dopo le prime gocce, il maltempo si è intensificato, costringendo all’evacuazione di circa 80.000 persone presenti all’ippodromo di San Siro. La sospensione dello spettacolo è avvenuta poco dopo le 21. Alcuni spettatori sono rimasti feriti durante l’evacuazione. La pioggia e la grandine hanno causato disagi e ritardi, con i presenti che sono stati fatti uscire in sicurezza.

Milano, 18 luglio 2026 – La violenta ondata di maltempo, accompagnata da una altrettanto violenta grandinata, che si è abbattuta poco dopo le 21 su Milano ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny che si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone – circa 80mila – accorse da tutta Italia e anche dall’estero per il concerto ospitato all’interno dell’area della Maura. Puerto Rican artist Bad Bunny performs at La Maura hippodrome as part of his world tour in Milan, Italy, 17 July 2026. The tour is centered on his latest album 'DeBI TiRAR MaS FOToS' ANSA MATTEO BAZZI https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Tempesta e grandine su Bad Bunny a Milano, concerto sospeso: evacuati gli 80mila spettatori all’ippodromo, alcuni fan feriti

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Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto

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