Pisa viola le prescrizioni dei servizi sociali | 28enne arrestato

Un 28enne è stato arrestato a Pisa per aver violato le prescrizioni dei servizi sociali. Era in affidamento in prova, ma ha disatteso le regole imposte dall’autorità giudiziaria.

PISA – Una seconda chance sprecata. Il sistema gli aveva offerto la possibilità di evitare il carcere attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma il 28enne ha scelto di ignorare le regole imposte dall’autorità giudiziaria. Una scelta che nel pomeriggio del primo giugno gli è costata cara: i carabinieri della stazione di Pisa si sono presentati alla sua porta con un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare firmata lo stesso giorno dall’ Ufficio di sorveglianza di Pisa. Destinazione: carcere. Non si tratta di un episodio isolato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, aveva accumulato nel tempo una serie di violazioni reiterate alle prescrizioni a cui era sottoposto, fino a convincere il giudice che la misura alternativa non fosse più applicabile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Famiglia nel bosco, servizi sociali in fuga | Galt Right

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