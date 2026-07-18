Villafranca Padovana emergenza sanità territoriale | cittadini in rivolta Non possiamo essere lasciati senza un medico di famiglia

Notizia in breve

A Villafranca Padovana, i cittadini chiedono un medico di famiglia, denunciando l’assenza di continuità assistenziale. La residente Sandra Scarabottolo ha sottolineato che il sistema attuale non garantisce un servizio stabile e chiede interventi strutturali, non soluzioni temporanee. La protesta si concentra sulla carenza di servizi sanitari territoriali e sulla necessità di risposte durature per garantire assistenza medica stabile alla popolazione.