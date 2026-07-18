Villafranca Padovana emergenza sanità territoriale | cittadini in rivolta Non possiamo essere lasciati senza un medico di famiglia
A Villafranca Padovana, i cittadini chiedono un medico di famiglia, denunciando l’assenza di continuità assistenziale. La residente Sandra Scarabottolo ha sottolineato che il sistema attuale non garantisce un servizio stabile e chiede interventi strutturali, non soluzioni temporanee. La protesta si concentra sulla carenza di servizi sanitari territoriali e sulla necessità di risposte durature per garantire assistenza medica stabile alla popolazione.
La denuncia di Sandra Scarabottolo: “Il sistema attuale non garantisce continuità assistenziale. Servono risposte strutturali, non soluzioni temporanee”. Sale la tensione a Villafranca Padovana sul fronte della sanità territoriale. La crescente difficoltà nell’accesso alle cure primarie, la perdita dei punti di riferimento storici e la percezione di un progressivo indebolimento dei servizi hanno spinto numerosi cittadini a chiedere un intervento diretto ai vertici istituzionali del Veneto. Al centro della protesta c’è la gestione dell’assistenza sanitaria dopo la scomparsa del medico di medicina generale che rappresentava un riferimento... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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