Festa del Santo a Villafranca Padovana

Da padovaoggi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 5 al 14 giugno 2026 si svolge a Villafranca Padovana la Festa del Santo, che prevede dieci serate di eventi. Durante il periodo, in piazza Italia, si terranno spettacoli, musica e attività di intrattenimento. Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere dalle 19, ad eccezione del 9, 10 e 11 giugno, quando sarà attivo solo il servizio bar. Sono previsti anche eventi di buon cibo e divertimento per tutti i partecipanti.

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FESTA DEL SANTO 2026 Dal 5 al 14 giugno 2026 Piazza Italia – Villafranca PadovanaDieci serate di festa tra musica, spettacoli, buon cibo e divertimento per tutti! Tutte le sere dalle ore 19 (escluso il 9, 10 e 11 giugno dove è attivo comunque il bar) sarà aperto lo stand gastronomico con primi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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