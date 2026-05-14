Villafranca Padovana ai domiciliari | stalking seriale contro l’ex

Un uomo di Villafranca Padovana si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ripetutamente perseguitato l’ex compagna, mettendola sotto pressione con comportamenti che sarebbero stati persecutori. Secondo le indagini, nonostante i precedenti ammonimenti del Questore, l’uomo avrebbe continuato a spiarla e a inviarle messaggi molesti. Tra i gesti simbolici attribuiti a lui ci sarebbero stati atteggiamenti e azioni che si sono tradotti in atti di intimidazione e paura per la donna.

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? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a sfuggire ai precedenti ammonimenti del Questore?. Quali gesti simbolici ha usato l'indagato per terrorizzare la sua ex?. Perché l'uomo ha inviato una foto di due fedi nuziali?. Come sono riusciti i carabinieri a interrompere la persecuzione in corso?.? In Breve Indagato con tre precedenti condanne per atti persecutori verso altre donne.. Molestie iniziate a marzo scorso dopo la fine del rapporto di otto mesi.. L'uomo ha inviato messaggi anche ai parenti e agli amici della vittima.. Intervento dei carabinieri della stazione di Selvazzano dopo la denuncia della donna.. I carabinieri della stazione di Selvazzano hanno condotto un arresto a Villafranca Padovana nella prima decade di maggio, portando un uomo ai domiciliari per una serie di atti persecutori contro la sua ex compagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villafranca Padovana, ai domiciliari: stalking seriale contro l’ex ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Festa di primavera a Villafranca PadovanaVillafranca Padovana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 26esima Festa di Primavera, organizzata... Leggi anche: Pedinamenti, minacce: stalker seriale finisce ai domiciliari Temi più discussi: Perseguita la ex per mesi: arrestato stalker seriale a Villafranca Padovana; VILLAFRANCA PADOVANA | ARRESTATO PER STALKING ALLA EX: AVEVA GIA’ MOLESTATO ALTRE TRE DONNE; PADOVA: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA 4 PADOVANI PROTAGONISTI DEL TENTATO ASSALTO CON ESPLOSIVO ALLO SPORTELLO ATM DELL’MPS DI VILLAFRANCA PADOVANA; Pedinamenti, minacce: stalker seriale finisce ai domiciliari. Pedinamenti, minacce: stalker seriale finisce ai domiciliariI carabinieri della stazione di Selvazzano nella prima decade di maggio hanno arrestato un uomo di Villafranca Padovana con precedenti specifici al termine di un'indagine nata dopo la denuncia formali ... padovaoggi.it Perseguita la ex con chiamate e appostamenti nei locali per fissarla: arrestatoVILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Un uomo è stato arrestato per aver perseguitato l'ex compagna dopo la fine della loro relazione. È successo a Villafranca Padovana, ... ilgazzettino.it