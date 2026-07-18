A pochi giorni dall'inizio della preparazione, l’allenatore della Vigor ha dichiarato di essere soddisfatto e carico, esprimendo aspettative positive per la partita al Tardini. Ha commentato la scelta di non mantenere Tonelli, preferendo un’altra opzione, e ha evidenziato la mancanza di un centrocampista nel reparto.

A pochi giorni dall’inizio della preparazione, mister Clementi traccia un bilancio personale e definitivo su questo mercato estivo della Vigor. L’allenatore è carico e soddisfatto. La squadra non è da meno, anzi non vede l’ora di ritrovarsi e riaprire le danze. "È un mercato più che soddisfacente, incentrato sulle conferme - spiega mister Aldo Clementi -. Può sembrare che le novità siano poche, in realtà la società ha svolto un lungo lavoro di mediazione per portare a compimento i rinnovi. I nostri ragazzi vengono da una stagione importante quindi sono finiti al centro del mercato, logicamente ciò ha reso tutto più difficile, detto ciò la società ha fatto un gran lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, l’allenatore è carico e soddisfatto: "Su Tardini nutriamo grandi aspettative. Io Tonelli l’avrei tenuto, ha preferito una scelta diversa». Clementi "pizzica»: "Manca un centrocampista»

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Vigor, the coach is excited and satisfied: We have high hopes for Tardini. I would have kept Tonelli, he preferred a different choice. Clementi is pinching: We're missing ...With preparations just days away, Coach Clementi draws up a personal and definitive assessment of this summer transfer ... sport.quotidiano.net