A trentiquattro anni dalla strage di Capaci, Giuseppe Costanza, che era l’autista di Giovanni Falcone, ha affermato di aver preferito morire al posto del giudice. Costanza ha commentato che, se fosse successo, l’Italia sarebbe diversa. La sua testimonianza è stata rievocata nella docuserie “I Ragazzi delle Scorte”.

«Volle guidare per stare accanto alla moglie e magistrata Francesca Morvillo, che soffriva il mal d'auto e chiese di stare seduta davanti», continua Costanza. «Io quindi mi sono seduto dietro, con le braccia poggiate tra i due sedili anteriori. Durante il tragitto Falcone mi chiede di preparare la sua macchina personale perché voleva portarla a Roma dove si muoveva senza scorta e mi comunica che lui quel giorno non si sarebbe fermato a casa perché aveva un incontro con dei colleghi. Eravamo quasi arrivati allo svincolo per Capaci. La macchina civetta e quelle della scorta erano davanti a noi. Così mentre era alla guida sull'autostrada, estrasse le chiavi dal quadrante e fece per passarmele dietro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Strage di Capaci, Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone: «Avrei preferito morire io al posto del giudice. Oggi l'Italia sarebbe diversa»

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