San Basilio sorpresi mentre prelevano con un bancomat rubato a una 87enne

Due persone sono state colte sul fatto mentre tentavano di prelevare denaro con una carta bancomat rubata a un'anziana di 87 anni presso l'ufficio postale di via Montecassiano nel quartiere San Basilio. I sospetti sono stati notati da una pattuglia del nucleo radiomobile di Roma che transitava nella zona e si sono fermati per un controllo. I dettagli sull'episodio sono stati comunicati alle autorità competenti.

Stavano cercando di prelevare contanti allo sportello dell’ufficio postale di via Montecassiano, ma i loro movimenti hanno attirato l'attenzione di una pattuglia del nucleo radiomobile di Roma in transito nel quartiere San Basilio. Due uomini, di 44 e 56 anni, entrambi con precedenti, sono stati.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate San Vincenzo, fermata mentre preleva al bancomat con una carta di credito rubata: 25enne denunciataUna 25enne di origine sudamericana è stata denunciata per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Matera, sorpresi nell'ascensore con l'oro appena rubato: arrestati due ladriFurto aggravato in abitazione e arresto in flagranza a Matera, dove due cittadini georgiani residenti nel cosentino sono stati fermati mentre... Contenuti di approfondimento Sorpresi alle Poste mentre usano il bancomat rubato a un’anziana: due arresti a RomaSono stati sorpresi mentre tentavano di utilizzare una carta bancomat appena rubata a un’anziana di 87 anni. Per questo motivo i Carabinieri del Nucleo ... castellinotizie.it Sorpresi a preparare crack e cocaina in un appartamento a San Basilio: quattro arrestiAl momento del blitz della polizia nell’appartamento di San Basilio c’erano quattro persone: tre intente a cucinare e confezionare droga mentre una quarta, il settantasettenne proprietario della casa, ... fanpage.it