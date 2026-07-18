Un caffè nel quartiere Nolita di New York è stato trasformato in un angolo di Portofino, con decorazioni che richiamano la Riviera italiana. La nuova installazione, firmata Victoria Beckham Beauty, presenta un pop-up dedicato alla fragranza Portofino ’97, una delle più popolari del marchio. L’allestimento include dettagli ispirati alla località ligure e richiama un’atmosfera estiva e mediterranea. La struttura rimarrà aperta per un periodo limitato.

Un caffè nel cuore di New York trasformato in un angolo di Portofino. No, non è un sogno estivo: è la nuova esperienza firmata Victoria Beckham Beauty, che ha conquistato Nolita con un pop-up immersivo dedicato a Portofino ’97, una delle fragranze più amate del brand. L’obiettivo? Far vivere il profumo prima ancora di annusarlo. Un viaggio in Liguria. senza lasciare Manhattan. Fino a lunedì, il celebre Caffe Paradiso cambia completamente atmosfera e si trasforma nel Caffe Portofino Paradiso, uno spazio ispirato alla Riviera italiana dove ogni dettaglio richiama l’universo della fragranza. Tra tavolini all’aperto, colori mediterranei e dettagli che sembrano usciti da una moodboard estiva, i visitatori possono immergersi nell’immaginario di Portofino ’97 sorseggiando un ’97 Iced Vanilla Bergamot Latte, creato appositamente per l’occasione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Victoria Beckham Beauty apre un pop-up ispirato alla Riviera italiana (e sembra uscito direttamente da Pinterest)

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Victoria Beckham Beauty Review | Luxe Makeup Worth It… or Overhyped

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