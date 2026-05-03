Niente auguri a David Beckham | il silenzio di Brooklyn e le parole di Victoria Perché la ‘frattura’ sembra destinata a non risolvesi

Negli ultimi giorni, il silenzio di Brooklyn Beckham ha attirato l’attenzione dei media, mentre sua madre ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Nessun messaggio o gesto sono stati condivisi, alimentando le speculazioni sulle dinamiche familiari. La questione riguarda una presunta rottura all’interno della famiglia, che sembra ancora lontana da una soluzione. La mancanza di auguri di compleanno da parte di Beckham si aggiunge ai dettagli segnalati dai tabloid.

Il silenzio di Brooklyn Beckham. Non è il titolo di un libro né di un film ma quello che agita il mondo del gossip. A dare il la è Page Six che sottolinea come il primogenito dell’ex calciatore e di Victoria Beckham non abbia pubblicato alcun messaggio social per i 51 anni del padre. Nessuna foto d’archivio, nessuna storia, nessun cuore. Silenzio anche da parte della moglie Nicola Peltz. Il dettaglio non passa inosservato anche perché arriva poche settimane dopo un altro non-augurio: quello per il compleanno di Victoria. Anche in quel caso Brooklyn non aveva condiviso nulla, mentre il resto della famiglia aveva riempito Instagram di dediche. Per David, invece, gli auguri sono arrivati dagli altri tre figli, Romeo, Cruz e Harper, e naturalmente da Victoria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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