Nel 2026, sui social si diffonde l’interesse per un flacone vintage di Miss Dior, che richiama lo stile old money americana. Le immagini condivise mostrano un contenitore d’epoca, con dettagli che ricordano un’estetica retrò e di lusso. La sua presenza online si inserisce in un trend di ricerca di oggetti rari e di valore storico nel settore fashion e beauty, con particolare attenzione a pezzi vintage e rarità d’epoca.

Nel 2026 internet è ossessionato dagli archivi fashion e beauty più rari di sempre. E tra corsetti couture, campagne anni ’90 e profumi vintage introvabili, Dior ha appena riportato sotto i riflettori un piccolo tesoro che sembra fatto apposta per diventare virale su TikTok: un’edizione ultra rara di Miss Dior creata nel 1976 per celebrare il bicentenario degli Stati Uniti. E no, non parliamo di una semplice bottle celebrativa. Questo flacone sembra letteralmente un oggetto da collezione trovato nella villa di una ricca ereditiera della Louisiana. Il flacone blu di Miss Dior che nessuno aveva mai visto prima. La maison ha riesposto per la prima volta uno specialissimo flacone di Miss Dior realizzato in cristallo blu con dettagli dorati, stemmi storici americani e incisioni dedicate a New Orleans. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il flacone vintage di Miss Dior che sembra uscito da una Pinterest board old money americana

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Il flacone vintage di Miss Dior che sembra uscito da una Pinterest board old money americanaNel 2026 internet è ossessionato dagli archivi fashion e beauty più rari di sempre. msn.com

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