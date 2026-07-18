Viaggio nella Capitale bollente Piazza Venezia a 64 gradi Colosseo da incubo

Da iltempo.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle due del pomeriggio, la temperatura all'aperto davanti alla Fontana di Trevi è di 38 gradi, mentre l’asfalto supera i 60. Situazioni simili si verificano al Pantheon, all’Altare della Patria, in piazza dei Cinquecento e a piazza di Spagna, dove le temperature sono ancora più alte. A Piazza Venezia si registrano 64 gradi. Il Colosseo appare particolarmente caldo, descritto come un “incubo” a causa delle alte temperature.

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Alle due del pomeriggio, davanti alla Fontana di Trevi, il termometro segna 38 gradi. L'asfalto no, l'asfalto va oltre i 60 gradi. La stessa scena si ripete al Pantheon, all'Altare della Patria, in piazza dei Cinquecento e a piazza di Spagna. Sono isole urbane di calore: aree della città che presentano temperature più alte rispetto a quelle circostanti. A fotografarle, letteralmente, è una termocamera, uno strumento a infrarossi che rileva l'energia termica invisibile emessa da qualsiasi oggetto e la traduce in un'immagine dove i colori più caldi indicano le temperature più alte. Le misurazioni iniziano all'una, da piazza Venezia. I sampietrini sono a 64 gradi: il primo record della giornata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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