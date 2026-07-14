Oggi a Faenza sono stati toccati i 38,6 gradi, con un indice di calore percepito fino a 44 gradi. La giornata calda si inserisce nelle temperature elevate registrate in provincia di Ravenna, come anticipato da esperti nei giorni precedenti. Le condizioni climatiche hanno portato a una giornata caratterizzata da temperature molto alte, con il termometro che ha raggiunto valori significativi per il periodo.

Ravenna, 14 luglio 2026. Come previsto da alcuni giorni dagli addetti ai lavori, quella odierna è stata anche in provincia di Ravenna una giornata bollente. Come osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli, “la località con la massima più elevata è stata Faenza, dove l’ osservatorio Torricelli ha registrato 38.6 gradi. Seguono a ruota Santa Lucia ed Albereto (sempre nel faentino, ndr) con 38.4° e Castel Bolognese con 38.1°, Boncellino con 37.3°, Russi con 36.8°, Solarolo con 36.6°, Lugo con 36.5°, San Cassiano sul Lamone con 36.4°. Valori leggermente inferiori a San Bernardino e Bizzuno (35.8°), Lavezzola e Alfonsine (35.7°), Conselice (35. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata bollente: a Faenza raggiunti i 38.6 gradi. “L’indice di calore? Fino a 44 gradi percepiti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ondate di calore su Napoli e Campania, 34 gradi percepiti almeno fino a domenica 21 giugnoDa venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno, le temperature percepite nelle ore più calde di Napoli e della Campania raggiungeranno i 34 gradi.

Meteo Campania, sole e caldo intenso: da oggi ondata di calore con picchi fino a 38-40 gradiDa oggi in Campania si registra un’ondata di calore con temperature che raggiungono i 38-40 gradi, grazie a un’alta pressione che mantiene il cielo...