È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Martedì 14 luglio sono quattro le città con allerta meteo massima, già mercoledì cresceranno a sette (con nove centri urbani arancioni). Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica, che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni., A Firenze, bollino rosso ininterrottamente dall'8 luglio, è allerta massima almeno fino a mercoledì 15, con temperature massime percepite tra 37 e 39 gradi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Italia sempre più bollente, caldo record fino a 45 gradi: giovedì il picco | Le città da bollino rosso e arancione

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CALDO RECORD! Ma Giovedì Pericolo Grandinate – METEO Fino 28 Maggio

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