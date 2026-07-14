Italia sempre più bollente caldo record fino a 45 gradi | giovedì il picco | Le città da bollino rosso e arancione
L'Italia si prepara a un'ondata di caldo intenso, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi giovedì. Per il terzo volta in poche settimane, molte città sono state classificate con bollino rosso o arancione a causa delle temperature elevate. Le previsioni indicano un aumento delle temperature nelle prossime ore, con condizioni di grande caldo che coinvolgono tutta la penisola. La situazione ha portato all'emissione di allerta per le zone più colpite.
È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Martedì 14 luglio sono quattro le città con allerta meteo massima, già mercoledì cresceranno a sette (con nove centri urbani arancioni). Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica, che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni., A Firenze, bollino rosso ininterrottamente dall'8 luglio, è allerta massima almeno fino a mercoledì 15, con temperature massime percepite tra 37 e 39 gradi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
CALDO RECORD! Ma Giovedì Pericolo Grandinate – METEO Fino 28 Maggio
Notizie e thread social correlati
L’ondata di caldo fino al 20 luglio, picchi fino a 43 gradi. Le città da bollino rosso: dove arrivano i temporali. I dati su giugno: «Il più caldo di sempre»Fino al 20 luglio si prevede un’ondata di caldo con temperature massime fino a 43 gradi.
Caldo record, ondata di calore su Italia e Europa: 17 città da bollino rosso, picco oltre 40 gradi nel weekendDomenica si registrano 17 città italiane con il bollino rosso, con temperature che raggiungono i 41 gradi a Firenze.
Temi più discussi: Il mare scotta e giugno è stato il secondo più bollente di sempre: il punto sul caldo; Report Meteo Italia (ARPAV) 2025: mari sempre più caldi ed eventi estremi; Terni città bollente. Sempre più notti tropicali. L’asfalto supera i 50 gradi; Tanto caldo in arrivo, oltre 40 gradi a metà settimana.
Perugia seconda città più calda d'Italia con tre giorni da bollino rosso. Sarà una settimana bollente: cosa dicono le previsioni Leggi l'articolo completo al link nel primo commento facebook
Terni città bollente. Sempre più notti tropicali. L’asfalto supera i 50 gradiDati dell’Osservatorio Legambiente, nell’ultimo decennio i giorni con 35° passati da 17 a 26 all’anno. Punti più critici Santa Maria del Carmelo e piazza della Pace. msn.com
Mari sempre più caldi: il 2025 sfiora il record in Italia, allarme anche per gli oceaniTemperature marine superiori di 1,18 gradi alla media climatica: è il secondo anno più caldo dal 1982 ... msn.com