Viaggiare con gli animali in sicurezza l’errore che un italiano su due continua a fare

Con gli esodi estivi alle porte, viaggiare con gli animali richiede qualche attenzione in più rispetto a caricare valigie e impostare il navigatore. Cani e gatti sono membri della famiglia, ma troppo spesso la loro sicurezza in auto è ancora trattata come un dettaglio. Lasciarli liberi nell’abitacolo, anche per un tragitto breve, mette in pericolo loro, chi guida e gli altri passeggeri. I numeri raccontano una distanza netta tra percezione e realtà. In Italia vivono quasi 20 milioni di cani e gatti, e per moltissime famiglie il trasporto in auto dei propri animali è ormai la norma. Il problema è come questo trasporto avviene: più di una persona su due ha viaggiato con il proprio animale senza alcun sistema di protezione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Safari a piedi nel Kruger: Lerrore che non devi commettere

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