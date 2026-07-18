Viaggiare con gli animali in sicurezza l’errore che un italiano su due continua a fare

Da panorama.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per garantire la sicurezza degli animali durante i viaggi in auto, è importante utilizzare appositi dispositivi di contenimento come le gabbie o i cinturini di sicurezza. Tuttavia, molte persone continuano a trasportare i propri animali senza queste precauzioni, mettendo a rischio la loro incolumità in caso di incidente. Con l’arrivo delle vacanze estive, si intensificano i controlli sulle modalità di trasporto degli animali, anche in relazione alle norme di sicurezza.

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Con gli esodi estivi alle porte, viaggiare con gli animali richiede qualche attenzione in più rispetto a caricare valigie e impostare il navigatore. Cani e gatti sono membri della famiglia, ma troppo spesso la loro sicurezza in auto è ancora trattata come un dettaglio. Lasciarli liberi nell’abitacolo, anche per un tragitto breve, mette in pericolo loro, chi guida e gli altri passeggeri. I numeri raccontano una distanza netta tra percezione e realtà. In Italia vivono quasi 20 milioni di cani e gatti, e per moltissime famiglie il trasporto in auto dei propri animali è ormai la norma. Il problema è come questo trasporto avviene: più di una persona su due ha viaggiato con il proprio animale senza alcun sistema di protezione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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