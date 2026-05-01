Viaggiare con gli animali in Europa come cambiano le regole | microchip vaccini e controlli più rigidi

Le norme per viaggiare con animali domestici all’interno dell’Europa sono cambiate. Ora è obbligatorio avere il microchip, il passaporto europeo, e rispettare specifici requisiti di vaccinazione e trattamenti antiparassitari. Le autorità hanno rafforzato i controlli e reso più stringenti le procedure, richiedendo ai proprietari di pianificare con attenzione i loro spostamenti. Queste nuove regole mirano a garantire la sicurezza e la tutela degli animali durante i viaggi.

Dal passaporto al microchip, dal vaccino ai trattamenti antiparassitari. Attenzione che d’ora in poi viaggiare con il proprio animale domestico in Europa richiede maggiore attenzione e pianificazione. Le nuove regole europee, entrate in vigore questo mese puntano a uniformare controlli e standard sanitari. Ecco cosa cambia per i proprietari di cani, gatti, furetti e altri pet che viaggiano sempre più frequentemente, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate. Dal passaporto al microchip: cosa cambia davvero per viaggiare con cani e gatti in Europa. Negli ultimi anni il boom dei viaggi con animali al seguito ha evidenziato un problema: regole applicate in modo diverso tra i Paesi membri.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Viaggiare con gli animali in Europa, come cambiano le regole: microchip, vaccini e controlli più rigidi Notizie correlate Viaggi con animali in Europa: nuove regole tra microchip, passaporto e vacciniDal 22 aprile 2026 cambiano le regole per i viaggi con gli animali all’interno dell’Europa. Nuove regole per viaggiare con gli animali domestici in Europa? In realtà non cambia nulla per i cittadini e i loro cani o gattiDal 22 aprile 2026 non cambiano le regole per viaggiare con il proprio animale domestico in Europa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole UE: cosa cambia; Dal 22 aprile nuove regole dell’Unione europea per viaggiare con cani, gatti e altri animali: ecco che cosa s…; Parti con il tuo animale? Da oggi serve qualcosa in più: ecco cosa devi controllare subito?; Le nuove regole per viaggiare con cani, gatti e altri animali domestici in Europa: ecco cosa cambia, dall'identificazione al passaporto. Viaggiare con gli animali in Europa, come cambiano le regole: microchip, vaccini e controlli più rigidiDalle nuove norme UE al passaporto sanitario: cosa devono sapere i proprietari di cani, gatti e furetti per partire senza rischi quest’estate ... panorama.it Viaggiare con gli animali è la nuova normalità, ma con regole più severeCani, gatti, furetti sono diventati compagni di viaggio a tutti gli effetti e per questo l’Europa introduce controlli più rigorosi e meno spazio per l’improvvisazione ... iodonna.it “Io non amo viaggiare.” Licia Colò confessa a Il Fienile un lato inedito e controintuitivo della sua vita privata: per chi ha passato anni a raccontare il mondo, il vero viaggio oggi è quello “dietro casa” fatto di libertà, lentezza e serenità. Un racconto autentico sul v - facebook.com facebook Sì viaggiare #Stintino #LaPelosa #Sardegna x.com