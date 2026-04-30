Arrivano i Pet Safety Days due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animali

A Milano, il 7 e l’8 maggio, si terranno i Pet Safety Days presso il GUD Milano CityLife. L’evento durerà due giorni e ha come obiettivo fornire informazioni e spazi di divertimento per chi viaggia con i propri animali domestici. L’iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere le norme e le precauzioni per spostarsi in sicurezza con i propri pet.

Pronti a partire? In attesa delle vacanze arrivano a Milano i Pet Safety Days, un evento dedicato al viaggio con i propri pet che si svolgerà il 7 e 8 maggio al GUD Milano CityLife. Nel cuore del Parco di Tre Torri prende vita una due-giorni che unisce momenti di svago e gioco a momenti di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate Pet therapy in pediatria, la scuola in corsia porta gli animali tra i bimbi ricoveratiMassa, 30 aprile 2026 – La scuola entra in corsia e lo fa in punta di piedi, ma con una forza capace di cambiare il clima di un reparto. Leggi anche: Viaggiare informati per viaggiare sicuri: l’importanza del counselling per il viaggiatore internazionale Approfondimenti e contenuti Si parla di: Chiostro in Fiera 2026 Torna la Mostra Mercato di Alto Artigianato 30a Edizione a Milano e dintorni; Il Maggio dei Libri 2026, migliaia di appuntamenti in tutta Italia. Arrivano i Pet Safety Days, due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animaliL'evento è organizzato da Tavo, il brand per la sicurezza e il comfort degli animali da compagnia in viaggio, con i suoi trasportini dotati di sistema Isofix e crash testati. A partire dalle ore 15.00 ... milanotoday.it