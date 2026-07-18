Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 18 luglio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio segnala traffico regolare sul raccordo e sulle principali strade. L’Astral Infomobilità non segnala particolari disagi o interruzioni, fatta eccezione per alcune aree che potrebbero presentare lievi rallentamenti. Non sono stati indicati incidenti o lavori in corso che influenzino significativamente il traffico. La situazione rimane stabile, con condizioni di circolazione fluida sulla rete stradale principale della regione.

Astral infomobilità un saluto un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade della fanno eccezione delle codine 200 per traffico intenso sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica per il trasporto pubblico da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi in cui termine previsto per il 30 agosto in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano mentre per le ferrovie regionali sulla ferrovia Metromare proseguono i lavori di ristrutturazione riqualificazione della stazione di Acilia sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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