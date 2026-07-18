Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 18 luglio, un incidente ha causato disagi sulla tratta Firenze-Roma. La viabilità è rallentata e si registrano code in direzione della capitale. La circolazione è congestionata e si consiglia di evitare il tratto o di percorrerlo con attenzione. La polizia sta gestendo la situazione. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti. La situazione resta sotto monitoraggio.
Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle 1 Firenze Roma dopo un incidente provocato da Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze traffico regolare Invece sul raccordo sulle principali strade della Regione fanno eccezione delle code per incidente sulla via dell'aeroporto di Fiumicino direzione Ostia delle code nei due sensi per traffico intenso sulla Lido Lido di Ostia e Torvaianica Passiamo al trasporto pubblico da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro e treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi in cui... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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