Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 del 18 luglio, un incidente ha causato disagi sulla tratta Firenze-Roma. La viabilità è rallentata e si registrano code in direzione della capitale. La circolazione è congestionata e si consiglia di evitare il tratto o di percorrerlo con attenzione. La polizia sta gestendo la situazione. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti. La situazione resta sotto monitoraggio.