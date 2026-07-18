Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 18 luglio 2026, si segnala un incidente sulla linea Firenze-Roma. La viabilità è rallentata e si registrano code. La redazione di Astral infomobilità, servizio della Regione Lazio, informa i viaggiatori della situazione attuale. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente o sulle cause. La circolazione sulla tratta è compromessa, con possibili ripercussioni sui tempi di viaggio.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle 1 Firenze Roma dopo un incidente provocato da Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze traffico regolare Invece sul raccordo sulle principali strade della Regione fanno eccezione delle code per incidente sulla via dell'aeroporto di Fiumicino direzione Ostia delle code nei due sensi per traffico intenso sulla Lido Lido di Ostia e Torvaianica Passiamo al trasporto pubblico da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro e treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi in cui... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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