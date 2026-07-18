Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 18 luglio 2026, il traffico sul grande raccordo anulare è risultato regolare secondo il servizio Astral infomobilità, gestito dalla regione Lazio. Non sono state segnalate congestioni o incidenti lungo la strada in quel momento. La viabilità appare fluida e senza problemi di rilievo nella zona.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo adesso le principali autostrade del territorio percorrendo via Tiburtina un incidente rallenta il traffico Tra certe ville El albuccione nei due sensi di marcia in via Casilina sempre per incidente traffico rallentato a bordo in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino nelle due direzioni mentre in via Prenestina si rallenta tra le Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona sulla litoranea rallentamenti e code tra Cusano e Campo Ascolano nelle due direzioni mentre in via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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