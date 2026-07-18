Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 12 | 25

Notizia in breve

Alle 12:25 del 18 luglio 2026, l'Astral infomobilità ha segnalato traffico sulla A24 Roma-Teramo. La regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità, evidenziando congestioni lungo l’autostrada. Nessuna informazione è stata fornita su incidenti o chiusure specifiche. Le autorità monitorano costantemente le condizioni del traffico e forniscono aggiornamenti in tempo reale ai cittadini.