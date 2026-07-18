Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 12 | 25
Alle 12:25 del 18 luglio 2026, l'Astral infomobilità ha segnalato traffico sulla A24 Roma-Teramo. La regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità, evidenziando congestioni lungo l’autostrada. Nessuna informazione è stata fornita su incidenti o chiusure specifiche. Le autorità monitorano costantemente le condizioni del traffico e forniscono aggiornamenti in tempo reale ai cittadini.
Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo traffico rallentato tra Ponte di Nona e Castel Madama direzione Teramo mentre sulla A1 tratta Roma Napoli un veicolo in panne rallenta il traffico altezza Valmontone direzione Napoli sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Ardeatina diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Flaminia e Salaria percorrendo la statale Pontina traffico rallentato tra Grande Raccordo di via di Pratica direzione Latina mensa sulla litoranea rallentamenti e code tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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