Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 12 luglio 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato in tempo reale sulla viabilità nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sui rientri dal fine settimana e sui flussi di traffico, con particolare attenzione alle principali arterie della zona. L’obiettivo è fornire dati tempestivi per agevolare gli spostamenti dei cittadini. Nessuna altra informazione specifica è stata comunicata riguardo a incidenti o chiusure.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sui rientri dal fine settimana sulle principali strade autostrade in direzione del città Iniziamo dalla 12 dove si procede a rilento tra Santa Severa e Cerveteri proseguendo in direzione Roma code sull'Aurelia tra Aranova e Castel di Guido e più avanti tra Malagrotta il raccordo anulare scudi di rientro anche sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama e proseguendo nei pressi della barriera di Roma Est stessa situazione sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo sempre in direzione raccordo incolonnamenti sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 12 luglio 2026, la situazione della viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio risultava regolare.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 12 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio colazione regolare sulle principali ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it