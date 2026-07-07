Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18 | 10

Da romadailynews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:10 del 7 luglio 2026, un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La segnalazione è stata diffusa da Astral Infomobilità, che ha comunicato il problema alla redazione. Sul luogo dell’incidente ci sono interventi in corso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di mezzi coinvolti.

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