Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18 | 10

Notizia in breve

Alle 18:10 del 7 luglio 2026, un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La segnalazione è stata diffusa da Astral Infomobilità, che ha comunicato il problema alla redazione. Sul luogo dell’incidente ci sono interventi in corso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di mezzi coinvolti.