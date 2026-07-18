Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 09 | 40

Il traffico sul grande raccordo anulare a Roma è rallentato nella mattinata del 18 luglio 2026, intorno alle 9:40. La situazione è segnalata da Astral infomobilità, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Casilina Ardeatina in carreggiata interna mentre intelligente esterna un cantiere attivo rallenta il traffico tra Roma Fiumicino da Ostiense in via Aurelia traffico rallentato Concorde trattori in pietra e Polidoro direzione Civitavecchia a Maccarese si sta in coda sulla principale rospigliosi tra via gastinelli e viale Maria direzione via del Buttero con ripercussione in viale di Castel San Giorgio nei due sensi di marcia percorrendo la litoranea rallentamenti e code tra Castel Fusano del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 18:40Alle 18:40 del 9 luglio 2026, la viabilità sulla rete autostradale della regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 15 | 25.

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