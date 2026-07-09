Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 9 luglio 2026, la viabilità sulla rete autostradale della regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione riguarda la situazione del traffico e eventuali disagi sulla rete autostradale della zona. Il servizio di informazione sulla mobilità ha ripreso le comunicazioni alle ore indicate, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sull'autostrada Firenze Roma Se andiamo un incidente al km 507 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico per stare Dunque Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ma per traffico intenso tra le uscite Cassia bis e Salaria sempre interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale est e Raccordo Anulare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 10.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it