Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 09 | 10

Notizia in breve

Alle 09:10 del 18 luglio 2026, un cantiere è in corso sul grande raccordo anulare di Roma, causando rallentamenti nel traffico. La viabilità è segnalata come critica, con veicoli in congestione e percorsi ridotti. La gestione del traffico e le eventuali deviazioni sono monitorate dall’ente responsabile dell’infomobilità regionale, che fornisce aggiornamenti in tempo reale.