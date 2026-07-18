Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 del 18 luglio 2026, un cantiere è in corso sul grande raccordo anulare di Roma, causando rallentamenti nel traffico. La viabilità è segnalata come critica, con veicoli in congestione e percorsi ridotti. La gestione del traffico e le eventuali deviazioni sono monitorate dall’ente responsabile dell’infomobilità regionale, che fornisce aggiornamenti in tempo reale.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un cantiere attivo del traffico tra le uscite Roma Fiumicino da Ostiense in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Laurentina e Pontina sulla strada statale Aurelia coda per incidente a Palidoro in prossimità dell'incrocio con via del Casale di Sant'Angelo nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato per le operazioni di ripristino dello Stato dei luoghi percorrendo la via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo altezza via Nomentana nei due sensi di marcia Tiburtina rallentamenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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