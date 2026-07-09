Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 9 luglio 2026, è stata segnalata un'interruzione sulla linea ferroviaria Roma-Fiumicino. La circolazione è temporaneamente sospesa o rallentata, con possibili ripercussioni sui servizi di trasporto in zona. La comunicazione arriva tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce aggiornamenti sulla viabilità e i trasporti nella regione Lazio. Non sono stati indicati dettagli su cause o durata dell'interruzione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla Roma Fiumicino un incidente causa code tra via Cristoforo Colombo via della Magliana in direzione Raccordo Anulare ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code ma per traffico intenso tra le uscite Cassia bis e sa sempre interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale est e il raccordo anulare verso quest'ultimo ci... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 10.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it