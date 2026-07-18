Sono partiti i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici di una palestra in via Matteotti. L’intervento fa parte di un progetto di miglioramento delle strutture sportive e scolastiche nel Comune. I lavori riguardano il rifacimento degli ambienti e l’installazione di nuovi impianti. La riqualificazione interessa anche altre aree sportive della zona, con l’obiettivo di garantire spazi più funzionali e moderni. I lavori sono in corso e si prevede il completamento entro i prossimi mesi.

Assago investe nelle strutture sportive e scolastiche. Sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici della palestra della scuola di via Matteotti, un intervento che consentirà di rinnovare e migliorare gli spazi a disposizione degli studenti e delle associazioni sportive che quotidianamente utilizzano la struttura. L’opera è finalizzata a rendere gli ambienti più moderni, funzionali e confortevoli, garantendo una migliore fruibilità degli spazi dedicati all’attività fisica e sportiva. Con la ripresa delle attività scolastiche e sportive a settembre, ragazze e ragazzi potranno contare su una palestra più accogliente e adeguata alle esigenze della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Matteotti, restyling della palestra. Sono iniziati i lavori negli spogliatoi

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