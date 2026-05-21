A Campiglia sono iniziati i lavori per l’installazione di nuovi attraversamenti pedonali lungo alcuni tratti di strada. Le opere interessano poche decine di metri, ma rappresentano un intervento diretto alla sicurezza dei pedoni e alla fruibilità dell’area. Le modifiche prevedono la realizzazione di zone dedicate ai passaggi pedonali, con miglioramenti nella segnaletica orizzontale e verticale. L’obiettivo è rendere più sicure e vivibili le strade del centro senza interventi di grande portata.

A Campiglia stanno per cambiare poche decine di metri di strada, ma abbastanza da far capire che sicurezza e vivibilità possono viaggiare finalmente nella stessa direzione. Sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali. L’intervento prevede due attraversamenti luminosi a raso, nuovi sistemi di segnalazione e sicurezza stradale e l’introduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari nell’area coinvolta. Prima dell’avvio dei lavori, però, il Comune ha dovuto attendere il nulla osta definitivo di Anas, necessario trattandosi di una strada soggetta anche alle autorizzazioni dell’ente nazionale. "Finalmente possiamo dare avvio a un intervento importante per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Campiglia – afferma il sindaco di Colle, Piero Pii –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campiglia più sicura e vivibile. Finalmente sono iniziati i lavori per gli attraversamenti pedonali

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