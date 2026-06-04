La piscina si rifà il look lavori per spogliatoi palestra e vasche | cantiere da 700 mila euro

Notizia in breve

Da lunedì 8 giugno sono iniziati i lavori di ristrutturazione del complesso natatorio di via Francesca da Rimini, con un investimento di 700 mila euro. L’intervento riguarda le vasche, gli spogliatoi e la palestra, che saranno completamente rifatti. La piscina resterà chiusa durante i lavori, che prevedono il rinnovo totale delle strutture e degli impianti. La riapertura è prevista entro la fine dell’anno.