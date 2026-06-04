La piscina si rifà il look lavori per spogliatoi palestra e vasche | cantiere da 700 mila euro
Da lunedì 8 giugno sono iniziati i lavori di ristrutturazione del complesso natatorio di via Francesca da Rimini, con un investimento di 700 mila euro. L’intervento riguarda le vasche, gli spogliatoi e la palestra, che saranno completamente rifatti. La piscina resterà chiusa durante i lavori, che prevedono il rinnovo totale delle strutture e degli impianti. La riapertura è prevista entro la fine dell’anno.
Al via da lunedì, 8 giugno, i lavori di ristrutturazione della piscina e del complesso natatorio di via Francesca da Rimini. Giovedì mattina (4 giugno) la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo sull’impianto. Si tratta di interventi che interesseranno sia gli spazi interni che le aree. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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