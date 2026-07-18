Via Malerbi e le rotonde da lunedì lavori di riqualificazioni e asfaltature

Lunedì partiranno lavori di riqualificazione e asfaltatura in via Malerbi e nelle rotonde della città. Due cantieri aperti contemporaneamente che dureranno diverse settimane. La viabilità sarà modificata con deviazioni e restringimenti lungo le strade interessate. La circolazione sarà soggetta a cambiamenti fino al termine dei lavori, previsto nel corso delle prossime settimane. La polizia locale ha annunciato servizi di monitoraggio e gestione del traffico.

Lunedì si preannuncia una giornata cruciale per la viabilità di Lugo, con l’apertura contemporanea di due importanti cantieri destinati a modificare la circolazione urbana e periferica per diverse settimane. Da un lato prenderanno il via le opere di riqualificazione in centro storico, dall’altro partiranno i lavori di ripristino del manto stradale su alcune delle principali arterie di collegamento. Il primo intervento interesserà via Malerbi, dove si svilupperà un progetto volto a incentivare la mobilità lenta e a mettere in sicurezza i percorsi casa-scuola. Le operazioni inizieranno nel sottosuolo grazie ai tecnici di Hera, che si occuperanno del rinnovo e dell’adeguamento delle condutture dell’acquedotto, delle fognature e dei relativi allacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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