Asfaltature in centro | tre notti di lavori che cambiano la viabilità

Da udinetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime tre notti, alcune strade del centro di Udine saranno interessate da lavori di asfaltatura, che comporteranno chiusure temporanee. Il cantiere che ha modificato l’accesso all’area centrale si avvicina alla conclusione, dopo aver completato nelle giornate scorse i lavori sul sottofondo stradale di via Micesio, via Superiore e piazzale Cavedalis. L’intervento finale prevede il manto di asfaltatura, che richiederà la temporanea sospensione della circolazione nelle zone interessate.

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Il cantiere che ha ridisegnato l’accesso al centro studi di Udine arriva alla fase conclusiva. Dopo gli interventi per il sottofondo stradale eseguiti nei giorni scorsi su via Micesio, via Superiore e piazzale Cavedalis, ora tocca all’asfaltatura finale: un passaggio che comporterà chiusure. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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