Asfaltature in centro | tre notti di lavori che cambiano la viabilità

Nelle prossime tre notti, alcune strade del centro di Udine saranno interessate da lavori di asfaltatura, che comporteranno chiusure temporanee. Il cantiere che ha modificato l’accesso all’area centrale si avvicina alla conclusione, dopo aver completato nelle giornate scorse i lavori sul sottofondo stradale di via Micesio, via Superiore e piazzale Cavedalis. L’intervento finale prevede il manto di asfaltatura, che richiederà la temporanea sospensione della circolazione nelle zone interessate.

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