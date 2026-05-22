Asfaltature in centro | tre notti di lavori che cambiano la viabilità
Nelle prossime tre notti, alcune strade del centro di Udine saranno interessate da lavori di asfaltatura, che comporteranno chiusure temporanee. Il cantiere che ha modificato l’accesso all’area centrale si avvicina alla conclusione, dopo aver completato nelle giornate scorse i lavori sul sottofondo stradale di via Micesio, via Superiore e piazzale Cavedalis. L’intervento finale prevede il manto di asfaltatura, che richiederà la temporanea sospensione della circolazione nelle zone interessate.
Il cantiere che ha ridisegnato l’accesso al centro studi di Udine arriva alla fase conclusiva. Dopo gli interventi per il sottofondo stradale eseguiti nei giorni scorsi su via Micesio, via Superiore e piazzale Cavedalis, ora tocca all’asfaltatura finale: un passaggio che comporterà chiusure. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Primo. . Il Comune di Pesaro investe oltre 4 milioni di euro nel nuovo piano asfalti 2026: coinvolte circa 50 strade in tutti i quartieri della città. I lavori interesseranno centro storico, zona mare, borghi, colline e aree industriali, con interventi programmati fin facebook