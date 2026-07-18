La Commissione europea punta a migliorare l’accessibilità dell’intelligenza artificiale per le persone con disabilità. La strategia si concentra su applicazioni in settori come istruzione, lavoro e servizi pubblici, con l’obiettivo di rendere più semplice l’interazione con tecnologie digitali. Viene promossa la creazione di standard e linee guida per sviluppare soluzioni più inclusive, evitando che le applicazioni di AI siano limitate a ambiti militari o cyber offensivi.

Accessibilità e applicazioni dell’AI non si limitano solo ad ambiti noti come la difesa, le tecnologie applicate a strumenti legati all’intelligence o, nei casi purtroppo più dannosi, ai cyber attacchi di cui molti paesi sono stati oggetto. Ma anche a un settore altrettanto strategico perché tocca le criticità di cittadine e cittadini: la disabilità. Per questa ragione la Commissione europea ha adottato una strategia di AI per la disibilità, come emerso dal meeting “Artificial Intelligence For Accessibility – From Innovation to European Standards”. In qualità di componente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulla Disabilità mi sono... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego la strategia della Commissione europea su AI e disabilità. Scrive Gemma

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