Vi spiego perché si festeggia la Repubblica con una parata Scrive Serino

Quest’anno, la Festa della Repubblica si è conclusa con la tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali. Le forze armate hanno sfilato lungo la strada, con mezzi militari e militari in uniforme. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari corpi dell’esercito e della polizia, che hanno attraversato il centro storico. La parata si svolge ogni anno per celebrare la nascita della Repubblica italiana.

Anche quest’anno, la Festa che celebra la nascita della Repubblica italiana, ha il suo momento più alto nella tradizionale sfilata militare in via dei Fori Imperiali. Non è un fatto casuale, perché Forze Armate e Repubblica sono unite da un legame che affonda le proprie radici nell’Età Classica. È infatti con la Democrazia ateniense che si afferma sulle sponde del Mediterraneo il principio di Cittadino-Soldato, primo responsabile della difesa della Polis. Principio ripreso dalla Repubblica di Roma, che attribuiva al servizio militare particolare importanza e premessa essenziale per accedere alla vita pubblica e alle cariche elettive; non si poteva essere Cittadino senza essere Soldato e viceversa. 🔗 Leggi su Formiche.net

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