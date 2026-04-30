Alla vigilia della visita di un importante leader in Cina, si intensificano le tensioni tra gli Stati Uniti e il paese asiatico, mentre si delineano i tratti di una possibile nuova Guerra Fredda. In questo scenario, si analizza anche il rapporto tra le due potenze, con particolare attenzione alle strategie di guerra e pace che vengono adottate. Un esperto ha scritto un libro per spiegare come i modelli di confronto tra le due nazioni si siano evoluti nel tempo.

Alla vigilia della visita di Trump in Cina, il profilo di una nuova Guerra Fredda si fa sempre più nitido. Solo la Santa Sede potrebbe essere d’aiuto. Nel novembre 2011, il presidente Barack Obama lanciò lo storico “Pivot to Asia”. Dopo secoli di attenzione concentrata sulle relazioni transatlantiche, gli Stati Uniti spostarono lo sguardo verso l’Asia-Pacifico, e verso la Cina in particolare, patria complessivamente del 60% della popolazione mondiale e fonte della maggior parte della crescita economica globale. Con questo cambio di rotta arrivò anche un cambio di atteggiamento. Dopo decenni di ottimismo riguardo alla traiettoria politica e al futuro della Cina, un nuovo pessimismo stava prendendo piede.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa-Cina, vi spiego il Tao di guerra e pace. Scrive Sisci

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