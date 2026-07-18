Non solo Monte dei Paschi. Lunedì mattina all’Assemblea dei Sindaci, prima della riunione del Consiglio provinciale monotematico sulla banca, sarà di scena la crisi dell’ex Beko. Una delegazione di lavoratori, capitanata dal delegato Uilm alla vertenza Massimo Martini, sarà presente ai lavori con la volontà di "fare il punto della situazione" sullo stabilimento in viale Toselli. Dopo la recente richiesta inviata dai sindacati nazionali di categoria per riunire al più presto il tavolo al ministero (la convocazione è prevista nel mese di settembre), nei giorni scorsi è stato il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Simone Bezzini, ad annunciare nuove audizioni sulla vertenza Beko davanti alla Commissione regionale Sviluppo economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza ex Beko. Lunedì il confronto con i sindaci riuniti

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