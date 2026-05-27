Mobile imbottito la vertenza Club House in Consiglio comunale | Primo confronto con spiragli positivi
In Consiglio comunale è stato discusso il licenziamento collettivo di 22 lavoratori, tra cui 13 nello stabilimento di Forlì, annunciato dall’azienda di mobili imbottiti di alta gamma. Il question time ha evidenziato un primo confronto con segnali positivi. La vertenza riguarda il futuro dello stabilimento e la tutela dei posti di lavoro. Nessuna decisione è stata presa, ma si sono aperti possibili spiragli di dialogo.
La vertenza di Club House Italia, l'azienda forlivese attiva nella filiera del mobile imbottito di alta gamma che ha annunciato il licenziamento collettivo di 22 lavoratori (di cui 13 impiegati nello stabilimento di Forlì), è approdata in Consiglio comunale attraverso un question time presentato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Vertenza Fredrigoni, in Regione confronto con i rappresentanti dell'azienda e i sindacati: "Segnali positivi"Ieri nella sede della Regione Marche si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale, i rappresentanti dell’azienda e i sindacati per discutere...
Crisi del mobile di lusso, Club House Italia annuncia 22 licenziamenti. Scatta lo stato di agitazioneIl settore del mobile di lusso attraversa una crisi, con 22 lavoratori licenziati da una nota azienda specializzata in arredamento di alta gamma.
Si parla di: Club House Italia avvia 22 esuberi tra Forlì e Lombardia: vertenza aperta nel mobile di lusso.
Club House in agitazione: annuciati 22 licenziamentiL'azienda è una realtà di rilievo nell'imbottito di lusso. A Forlì l'assemblea dei lavoratori, che rischiano anche in Lombardia ... rainews.it
Vertenza lavoratori pakistani: accordo raggiunto nel settore mobile imbottito a ForlìLa vertenza dei lavoratori pakistani del settore del mobile imbottito in sciopero da sabato scorso, con un presidio permanente davanti ai cancelli del Gruppo 8 di via Gramadora, si è chiusa ... ilrestodelcarlino.it