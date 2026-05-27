Mobile imbottito la vertenza Club House in Consiglio comunale | Primo confronto con spiragli positivi

Notizia in breve

In Consiglio comunale è stato discusso il licenziamento collettivo di 22 lavoratori, tra cui 13 nello stabilimento di Forlì, annunciato dall’azienda di mobili imbottiti di alta gamma. Il question time ha evidenziato un primo confronto con segnali positivi. La vertenza riguarda il futuro dello stabilimento e la tutela dei posti di lavoro. Nessuna decisione è stata presa, ma si sono aperti possibili spiragli di dialogo.