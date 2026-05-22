Associazioni animaliste a confronto con 3 dei 6 candidati sindaci | Ecco cosa è successo

Nella giornata di oggi si è tenuto presso il Centro di Ascolto e Ricerca di Tortaia un incontro tra tre dei sei candidati alla carica di sindaco del Comune di Arezzo e dodici associazioni impegnate in ambito animalista e ambientalista. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni stesse e ha visto la partecipazione di alcuni candidati, che hanno dialogato con i rappresentanti delle varie organizzazioni. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra le parti coinvolte.

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