Associazioni animaliste a confronto con 3 dei 6 candidati sindaci | Ecco cosa è successo
Nella giornata di oggi si è tenuto presso il Centro di Ascolto e Ricerca di Tortaia un incontro tra tre dei sei candidati alla carica di sindaco del Comune di Arezzo e dodici associazioni impegnate in ambito animalista e ambientalista. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni stesse e ha visto la partecipazione di alcuni candidati, che hanno dialogato con i rappresentanti delle varie organizzazioni. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra le parti coinvolte.
Si è svolto all'interno del cas di Tortaia l'incontro tra i candidati sindaco per il Comune di Arezzo e le 12 associazioni animaliste e ambientaliste che avevano promosso l'iniziativa. Al confronto hanno preso parte tre dei sei concorrenti alla carica di primo cittadino e, prima dell'evento, Enpa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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